AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

طفلة تسقط من الطابق الثالث بمنزلها فى بنها

الأحد 29/مارس/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أصيبت طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بمنطقة منشية النور بعزبة السوق بمدينة بنها على إحدى السيارات الموجودة بجوار المنزل مما أدى إلى إصابتها وذلك نتيجة لهوها في بلكونة المنزل.


تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بنها أول إخطار من مستشفى بنها الجامعى باستقبال "منار.هـ" طفلة 6 سنوات مصابة بكسر في الحوض وكسر بالفخذ الأيمن ونزيف داخلي، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث من بلكونة منزلهم على إحدى السيارات الموجودة أسفل المنزل مما أدي إلى إصابتها الموضحة.


وبسؤال والديها أكدا أن الطفلة كانت تلهو ببلكون المنزل وقامت بمغافلتهما وصعدت على جانب البلكونة وفقدت توازنها وسقطت على الفور من الدور الثالث مما تسبب في إصابتها وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل سقط عليه حائط أثناء لهوه أعلى سطح منزل بسوهاج

التصريح بدفن جثتي طفلتي الرملة ضحيتا الأم في بنها .. صور

إصابة طفلة بنزيف في المخ وغيبوبة سقط عليها كرسي من أعلى برج حمام

سقوط طفلة لاختلال توازنها من الطابق الثالث بمعهد أزهري

محافظة البحيرة في مواجهة التنين.. إصابة مساعد مدير أمن البحيرة.. وفاة طفل وإصابة 7 أشخاص بينهم 3 صعقا بالكهرباء.. وانهيار 5 مساكن وإخلاء 800 فرد من منازلهم بقرية عفونة بوادي النطرون

مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث في أسوان

ترشيحاتنا

تفاصيل اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على الرياض

أشعر دائمًا بأن أحد أبنائي سيحدث له مكروه فماذا أفعل ؟ أمين الفتوى يجيب

فيديوجراف.. المشروعات البحثية لطلبة المدارس .. التفاصيل الكاملة

وزيرة الصناعة: مستحيل أوافق على تصدير البقوليات.. فيديو

إيطاليا بالمصري.. غناء وتصفيق من شرفات المنازل في مدينة نصر.. فيديو

علي بابا يعلن دفعة تبرعات جديدة لـ 7 دول هاجمها فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس