طفلة تسقط من الطابق الثالث بمنزلها فى بنها

أصيبت طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بمنطقة منشية النور بعزبة السوق بمدينة بنها على إحدى السيارات الموجودة بجوار المنزل مما أدى إلى إصابتها وذلك نتيجة لهوها في بلكونة المنزل.





تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بنها أول إخطار من مستشفى بنها الجامعى باستقبال "منار.هـ" طفلة 6 سنوات مصابة بكسر في الحوض وكسر بالفخذ الأيمن ونزيف داخلي، نتيجة سقوطها من الطابق الثالث من بلكونة منزلهم على إحدى السيارات الموجودة أسفل المنزل مما أدي إلى إصابتها الموضحة.





وبسؤال والديها أكدا أن الطفلة كانت تلهو ببلكون المنزل وقامت بمغافلتهما وصعدت على جانب البلكونة وفقدت توازنها وسقطت على الفور من الدور الثالث مما تسبب في إصابتها وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.