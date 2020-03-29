مطالبات باستثناء الفاصوليا الخضراء من قرار وقف تصدير البقوليات

وأضاف الخطاب أن تلك السلع لا تقع تحت بند السلع الإستراتيجية، وأنها متوفرة فى السوق المحلى، على الرغم أن إنتاجها موجهه للتصدير.

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين فى خطاب لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استثناء الفاصوليا الخضراء، والبازلاء والفول السودانى من قرار منع تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر الذى أصدرته وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.تجدر الإشارة إلى أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.ويأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.