البرتغال تعلن وفاة أصغر مصاب بكورونا في أوروبا

اعلنت السلطات في دولة البرتغال أن صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا أصبح أصغر شخص يفتك به الفيروس التاجي في الدولة وفي اوروبا، وفقا لما نقلته وسائل الاعلام المحلية





وتوفي المراهق الشاب البرتغالي، في مدينة أوفار، على بعد نصف ساعة بالسيارة جنوب بورتو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد أن تم نقله إلى مستشفى ساو سيباستياو في سانتا ماريا دا فيرا.





ويعتقد أنه كان يعاني من الصدفية، ولكن لم تكن لديه اي عوارض صحية أساسية.





وتأتي وفاته بعد وفاة تلميذة فرنسية تبلغ من العمر 16 عامًا تدعى جولي أليوت في مستشفى في باريس الأربعاء الماضي، وأعلن عن وفاتها بعد أسبوع من إصابتها بـ نوبة "سعال طفيف".





ويقال إن الأطباء قرروا عدم نقل الصبي البرتغالي، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، إلى مستشفى في بورتو ، ثاني أكبر مدينة في البرتغال، بسبب خطورة حالته.







