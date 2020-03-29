AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

احذر.. سرقة الواي فاي.. عقوبات تصل للحبس وغرامة بالآلاف

الأحد 29/مارس/2020 - 03:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمود فايد
يشهد الشارع المصري حرصا واسعا من المواطنين على الالتزام بتعليمات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، والمكوث فى المنازل قدر الإمكان، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة فى توقيتات حظر الانتقال المطبقة من السابعة مساء للسادسة صباحًا.

 تضامن الجميع
تأتي هذه الاستجابة من منطلق التضامن والتوافق بين الجميع من أجل المرور من هذه  الأزمة بأقل التداعيات، ومن ثم المكوث فى المنازل، ما يدفع المواطنين نحو الاستخدام الأكبر للإنترنت من خلال باقات التليفون، وروتر الشركات المختلفة، وغيرها من السبل التى يتم توفير الإنترنت من خلالها، وهو الأمر الذي دعمته وزارة الاتصالات بصورة أكبر من أجل تشجيع المواطنين على المكوث فى المنزل حفاظا على صحة الجميع ولعدم  التسبب فى نقل العدوى.

ردع المخالفين
رغم الجهود التى تبذل فى أي قطاع من أجل الأفضل والأحسن، إلا أن مخالفتها دائما تستوجب وجود قانون رادع وحاسم، وبالتالي تضمن قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال فصله التشريعي الجاري، ضوابط متعددة وحاسمة تجاه الجرائم الإلكترونية.

سرقة الواي فاي
سرقة الواي فاي، تمثل إشكالية كبيرة لدى جموع المواطنين، ومن ثم يسعى الجميع لوضع العديد من الباسوردات، لمنع حالات السرقة، وبالتالي  تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يلجأ لهذه المخالفة الخاصة بسرقة الواي فاي بشكل عام، حيث نصت المادة 13 على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

الانتفاع بدون وجه حق
ويأتي الانتفاع بدون وجه حق كما هو قائم خلال الفترة الأخيرة بشأن سرقة البث المباشر للقنوات الفضائية، خاصة في الحصريات، وأيضا سرقة "الواي فاي"، كونه خدمات اتصالات من مقدم الخدمة وغيرها من الخدمات الإلكترونية التى تقدم ويتم سرقتها وحق الانتفاع منها بدون وجه حق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوهات وصور فاضحة.. ضحايا الهكرز: نتعرض للابتزاز المادى وتهديد بنشر مقاطع جنسية من غرف النوم.. تقرير

ابتزاز وأذى نفسي وسرقة صور بملابس النوم.. ضحايا الهاكرز يبكون.. خبير تكنولوجيا: سرقة لممارسة أعمال دعارة ومخدرات.. وتقارير تكشف عن الاستيلاء على حسابات الهضبة وكاظم الساهر

تصل لـ3 ملايين جنيه..غرامات رادعة للمتهربين من نفقات المنح والبعثات الدراسية

غرف عمليات "مستقبل وطن" تساند في أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع وميادين المحافظات.. صور

لمواجهة كورونا.. حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الحضانات والمقاهى وصالونات الحلاقة والصدليات بالبحيرة

لعنة كورونا تعرضك لـ50 ألف جنيه غرامة و3 سنوات سجن.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواطن يرفض الحجر الصحي لزوجته ويهدد الطاقم الطبي بالقتل.. فيديو

الكاف يحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي أبطال أفريقيا

تقديم موعد منع حركة المواطنين في جدة ليكون من 3 مساء وتعليق الدخول والخروج منها

مساهمو طلعت مصطفى يُقرون توزيع 182.5 مليون جنيه على المساهمين

بدون كمامة.. إلهام شاهين تشارك في تشييع جنازة جورج سيدهم.. صور

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

بفستان أبيض.. شاهد عبير صبري بإطلالة مبهجة

احذر منه .. القلق المفرط يعرضك للإصابة بفيروس كورونا