بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بقنا

قال أسعد أحمد السيد، وكيل وزارة القوي العاملة بقنا، إنه سوف يتم بدءًا من غد الإثنين الموافق 30/3/2020 وحتي 29/4/2020 صرف منحة استثنائية بمبلغ 500 جنيه من خلال مكاتب البريد.





وأشار السيد، إلي أن صرف المنحة للعمال المقيدين بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة والبالغ عددهم ما يقرب من 5000 عامل بإجمالي مبلغ 2 مليون و 360 الف جنيه، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة.

جدير بالذكر أنه فى إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس " كورونا " المستجد قامت وزارة القوى العاملة بمناشدة العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg .





وأشارت الوزارة، إلى تخصيص رقم تليفون "01212201303 " لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب ، وأكدت الوزارة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.





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