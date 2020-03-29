ترامب يرفض حماية الأمير هاري وزوجته ميجان في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدفع تكاليف الحماية الأمنية للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان اللذين استقرا في لوس أنجلوس.





وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهم الأمنية، يجب عليهم الدفع".





يذكر أنه في يناير الماضي، قال الزوجان هاري وميجان إنهما سيبتعدان عن واجباتهما الملكية.





وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الأمير هاري وزوجته ميغان تركا كندا وانتقلا إلى لوس أنجلوس حيث يعتزمان اتخاذ بيت دائم بعد تخليهما عن مهامهما الملكية.





وذكرت الصحيفة الخميس الماضي أن الزوجين انطلقا إلى لوس أنجلوس في رحلة جوية خاصة لكنها لم تحدد الموعد.



