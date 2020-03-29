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أخبار العالم

ترامب يرفض حماية الأمير هاري وزوجته ميجان في أمريكا

الأحد 29/مارس/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدفع تكاليف الحماية الأمنية للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان اللذين استقرا في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك، لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهم الأمنية، يجب عليهم الدفع".

يذكر أنه في يناير الماضي، قال الزوجان هاري وميجان إنهما سيبتعدان عن واجباتهما الملكية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الأمير هاري وزوجته ميغان تركا كندا وانتقلا إلى لوس أنجلوس حيث يعتزمان اتخاذ بيت دائم بعد تخليهما عن مهامهما الملكية.

وذكرت الصحيفة الخميس الماضي أن الزوجين انطلقا إلى لوس أنجلوس في رحلة جوية خاصة لكنها لم تحدد الموعد.

كانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا منذ أيام على إغلاق حدودهما أمام السفر غير الضروري لتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا.
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