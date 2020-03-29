مستقبل وطن يطلق مبادرة «دايما معاك» لتوزيع المواد الغذائية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا بالسويس

انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن"، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.





وأطلقت أمانة الحزب بمحافظة السويس، برعاية المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة "دايما معاك"، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمراكز المحافظة.





وقامت أمانة الحزب، في قسم عتاقة بإشراف المهندس أحمد حامد، أمين الحزب في القسم، بتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من المناطق المختلفة داخل نطاق الحى.





ومن جانبه، قال المحاسب أحمد خشانة، إن المبادرة التى أطلقتها الأمانة تستمر لمدة 5 أيام، حيث سيتم توزيع المواد الغذائية بالمجان على الأسر المتضررة على مستوى أحياء السويس الخمسة.





وأشار "خشانة"، إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أنه أمانات الحزب بأقسام السويس، قامت بإجراء بحث اجتماعي، لتحديد الأسر المستحقة، ليسهل الوصول إليها، لتوزيع المواد الغذائية عليها.





وكان ذلك في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".