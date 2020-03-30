عمرو جمال يكشف كواليس اعتداء جماهير الأهلي عليه في التدريبات.. فيديو

قال عمرو جمال لاعب طلائع الجيش والمعار من النادي الأهلي، إن الجماهير الحمراء، اعتدت عليه فى التدريبات بسبب ابتعاده عن مستواه الفني

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وأضاف عمرو جمال، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إن هجوم جمهور الأهلي عليه كان بسبب ابتعاده عن مستواه الفني، وتم التعدي أيضا على، حسام غالي في التدريبات، موضحا إن الاهلي وقتها مر بظروف صعبة والجمهور محقًا في الهجوم عليه بسبب هبوط المستوى.

كما تحدث عن خناقته مع وليد سليمان قائلا :" لقد حدثت مشادة بسيطة بيني وبين الحاوي فى إحدي المباريات ولكننى إعتذرت له بعد ذلك".



وأتم قائلا :" لم يسبق لى أن وفعت على عقود الإنضمام للزمالك، رغم مفاوضاته معي عن طريق بعض الوسطاء".