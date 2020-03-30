أول رئيس حكومة عراقي يحذر إيران من التدخل في بلاده



وزادت حدة تلك التصريحات والاستهدافات للقواعد الأمريكية والمنطقة الخضراء في بغداد التي توجد بها السفارة الأمريكية في العراق، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة بطائرة من غير طيار مطلع يناير الماضي.



وحتى الآن فشلت جميع الجهود الحكومية العراقية في إيجاد رئيس للوزراء في ظل الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي تجتاح معظم المدن العراقية الرئيسية ومنها العاصمة بغداد، فبعد سحب المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي ترشيحه لهذه المهمة تحت وطأة الاحتجاجات وعوامل داخلية وخارجية مختلفة، كلف الرئيس العراقي برهم صالح، عدنان الزرفي برئاسة الحكومة العراقية، خلفا لتوفيق علاوي، لكن المهمة سرعان ما اصطدمت برفض خمس كتل سياسية رئيسية، ترشيح الزرفي متهمة الرئيس العراقي بـ«مخالفة الدستور والأعراف» متوعدة باستخدام «جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي».



فيما يعتبر أول إدانة غير صريحة لإيران من مصدر رسمي كبير، اتهم رئيس الحكومة العراقية المكلف، إيران باضطراب الأوضاع في العراق، وفق ما قالت وسائل إعلام عراقية.وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عدنان الزرفي، إن حكومته تتابع بقلق المعلومات حول وجود طيران غير مرخص بالقرب من مناطق عسكرية.وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، إن الأعمال غير القانونية في استهداف القواعد العسكرية العراقية أو الممثليات الأجنبية هو استهداف للسيادة العراقية، في إشارة غير رسمية لإيران ومليشياتها العراقية التي تهدد باستهداف للمصالح الأمريكية في العراق.وفي كلام الزرفي بأن الأعمال التي تقوم بها إيران عبر وكلائها غير قانونية، يستدعي ربما تحركًا لوقفها.