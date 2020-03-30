تراجع مؤشر البورصة 2% في مستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين،ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشر ايجي اكس ٧٠ الأسهم المتوسطة وانخفاض مؤشر ايجي اكس ٣٠ الأسهم القيادية.





و انخفض مؤشر ايجي اكس ٣٠ الاسهم القيادية الذي يضم أكبر ٣٠ سهما مقيدة بالبورصة بنسبة ٢.٠١% مسجلا مستوى ٩٥٦٣ نقطة وانخفض مؤشر ايجي اكس ٥٠ متساوي الاوزان بنسبة ١.١١% مسجلا مستوى ١٣٢٤ نقطة.





بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس ٧٠ الذي يضم عدد ٧٠ شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة ٠.٠١% مسجلا مستوى ٩٧٧ نقطة وانخفض مؤشر ايجي اكس ١٠٠ الأوسع انتشار بنسبة ٠.٦٩% مسجلا مستوى ١٠٣١ نقطة.



