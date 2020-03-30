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اقتصاد

تراجع مؤشر البورصة 2% في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين،ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع مؤشر ايجي اكس ٧٠ الأسهم المتوسطة وانخفاض مؤشر ايجي اكس ٣٠ الأسهم القيادية.

وانخفض مؤشر ايجي اكس ٣٠ الاسهم القيادية الذي يضم أكبر ٣٠ سهما مقيدة بالبورصة بنسبة ٢.٠١% مسجلا مستوى ٩٥٦٣ نقطة وانخفض مؤشر ايجي اكس ٥٠ متساوي الاوزان بنسبة ١.١١% مسجلا مستوى ١٣٢٤ نقطة.

بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس ٧٠ الذي يضم عدد ٧٠ شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة ٠.٠١% مسجلا مستوى ٩٧٧ نقطة وانخفض مؤشر ايجي اكس ١٠٠ الأوسع انتشار بنسبة ٠.٦٩% مسجلا مستوى ١٠٣١ نقطة.

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