رغم هجوم الحضري العنيف عليه.. محمد الشناوي يكتسح السد العالي.. هكذا

شن عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم الأسبق، هجوما قويا على محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر والمنتخب المصري الحالي.





وقال عصام الحضري في تصريحات تلفزيونية إن محمد الشناوي لم يدفعه للاعتزال ولم يحصل على مركزه الأساسي في المنتخب، وأنه ظل لمدة 25 عاما رقم واحد في مركز حراسة المرمى في مصر كلها.





وأكمل حارس الأهلي الأسبق: «مفيش حارس يقدر يقعدني غير ربنا»





وأوضح الحضري أن الشناوي كان ينضم للمنتخب في وجوده منذ فترة، وكان تصنيفه الحارس الرابع أو الثالث.









الحضري هو واحد من أعظم حراس المرمى على مر التاريخ، وأنه حقق العديد من الأرقام القياسية سواء مع القلعة الحمراء أو مع المنتخب، منها كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية والوصول لكأس العالم، والفوز بالدوري المصري لسنوات طويلة مع المارد الأحمر، والوصول أيضا لكأس العالم للأندية، ولعل أبرز رقم حققه الحارس التاريخي، هو أكبر لاعب سننا يشارك في كأس العالم للمنتخبات، وذلك في بطولة روسيا الماضية.









ورغم كل هذه الأرقام القياسية التي حققها الحضري إلا أن محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، حقق رقما لم يحققه الحضري من قبل، وهو حصوله على أفضل لاعب في مباراة أوروجواي، وبذلك أصبح المصري بل والعربي الوحيد الذي حصل على أفضل لاعب في مباراة بكأس العالم.