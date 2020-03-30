بالكمامة.. محافظ الجيزة يتفقد تطهير ميدان النهضة والمواقف والمنشآت.. صور

أجرى محافظ الجيزة جولته بعدد من الأحياء اليوم شملت جنوب الجيزة والعمرانية والعجوزة حيث تفقد مشروعات الطرق والرصف والتطوير، استمرارا للجولات الميدانية اليومية التي يجريها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات الجارية والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحدد دون أي تقصير .





كما تفقد راشد أعمال تطوير ميدان النهضة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الهندسية المتفق عليها .





كما تفقد راشد حالة الشوارع ومجهودات رش وتعقيم وتطهير المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية وحالة النظافة ومجهودات رفع الإشغالات ومواجهة أي مخالفات المقاهي والكافيتريات حفاظا على سلامة المواطنين .





وحرص محافظ الجيزة علي التحاور مع المواطنين وحثهم على ضرورة الالتزام في المنازل وعدم النزول الى الشارع إلا في حالات الضرورة القصوى.





وفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات تطهير وتعقيم موقف اتوبيسات نفق العشرين ومسجد الرحمن وكنيسة الأنبا بولس الرسول بشارع الدكتور بحي العمرانية ومحلات الجزارة ومقار البنوك وشركات الاتصالات والبريد والشوارع الجانبية بحي الوراق .





رافق محافظ الجيزة خلال جولته تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .



