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مرأة

بإطلالة رياضية.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها مع زوجها

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:58 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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آية التيجي
نشرت الفنانة ريهام أيمن فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت ريهام أيمن بإطلالة رياضية وهي تمارس التمارين مع زوجها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت ريهام أيمن على الفيديو، وقالت: harder than its look..  وتعني: أصعب مما تبدو عليه.


وظهرت ريهام ايمن وهي ترتدي تيشرت باللون الفوشيا والبينك، وعليه بنطال باللون البينك، مع حذاء رياضي باللون الجنزاري، وهو ما ابرز من رشاقتها وانوثتها.

وتركت ريهام ايمن شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وقد اختارت ريهام ايمن بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالأي شادو، مع وضع اللون النبيتي كأحر شفاه.

ولم تتكلف ريهام ايمن  في ارتداء الاكسسورات، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وطبيعية، واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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