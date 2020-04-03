بسبب كورونا.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين





وكان الاتحاد الإنجليزي، أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى 30 إبريل المقبل.





وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن أحد أندية الدوري الإنجليزي، اقترح استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي في الصين، بدلا من إلغائها.





وأضافت الصحيفة، أن اختيار الصين، جاء بسبب تغلبها على فيروس كورونا المستجد، ونجاحها مؤخرا في القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة.





ويحتاج ليفربول للفوز بـ 3 مباريات فقط من أصل 9 مباريات للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

كشفت صجيفة " ذا صن البريطانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية عودة الدوري الإنجليزي، بعد تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.