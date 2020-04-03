AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:10 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
كشفت صجيفة " ذا صن البريطانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إمكانية عودة الدوري الإنجليزي، بعد تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

وكان الاتحاد الإنجليزي، أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى 30 إبريل المقبل.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن أحد أندية الدوري الإنجليزي، اقترح استكمال مسابقة الدوري الإنجليزي في الصين، بدلا من إلغائها.

وأضافت الصحيفة، أن اختيار الصين، جاء بسبب تغلبها على فيروس كورونا المستجد، ونجاحها مؤخرا في القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة.

ويحتاج ليفربول للفوز بـ 3 مباريات فقط من أصل 9 مباريات للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة لـ محمد صلاح ورفاقه.. الدوري الإنجليزي مهدد بالإلغاء

بسبب كورونا.. اتجاه لاستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي بدون جماهير

ليفربول يحصن جماهيره من كورونا قبل انطلاق مباراة بورنموث.. شاهد

15 دقيقة.. بورنموث يفاجئ ليفربول بهدف.. واختفاء مريب لهجوم الريدز.. فيديو

حلم ليفربول في خطر.. اجتماع طارئ لبحث مصير الدوري الإنجليزي.. اليوم

بسبب كورونا.. خطة طارئة لإنقاذ الدوري الإنجليزي من الإلغاء

ترشيحاتنا

تعقيمها لمدة ساعة.. تفاصيل العثور على سيارة نقل جثمان متوفي كورونا في بورسعيد

العمل 3 ورديات... وزارة الصناعة توفر احتياجات المواطنين بعد أزمة كورونا... فيديو

بعد إصابة محمد هنيدى.. تناول هذه الأطعمة يعالج ميكروب المعدة

القصة الكاملة لخناقة كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني.. ضرب وإصابات وتعليق صادم من الأم

منظر مؤسف.. نائب عن نقل متوفي بفيروس كورونا في نصف نقل ببورسعيد

دفنت ابنها ولحقت به.. حكاية أم ماتت حزنا على فراق نجلها بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات لافتة.. ميريام فارس تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد إصابة محمد هنيدى.. تناول هذه الأطعمة يعالج ميكروب المعدة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور كورونا في 2011.. نفس الأحداث والعلاج في متناول اليد