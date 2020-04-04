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رياضة

تطورات في مفاوضات باريس سان جيرمان ونابولي لضم كوليبالي

السبت 04/أبريل/2020 - 03:01 ص
كوليبالي
كوليبالي
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية عن تطورات في مفاوضات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره نابولي الإيطالي، للتعاقد مع كاليدو كوليبالي.

ويريد النادي الباريسي تعزيز صفوفه الدفاعية وإيجاد بديل مناسب لخلافة البرازيلي تياجو سيلفا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يقترب باريس سان جيرمان من التوصل لاتفاق مع نابولي لضم كوليبالي.

حددت نابولي رحيل كوليبالي بمبلغ 80 مليون يورو، في حين قدّم باريس سان جيرمان 70 مليون يورو، ويمكن توصل الناديين لاتفاق مقابل 75 مليون يورو.

وأتمت الصحيفة موضحة أن باريس سان جيرمان سيقدم لكوليبالي راتب قدره 10 ملايين يورو سنويًا، وعقد لمدة 5 سنوات.
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