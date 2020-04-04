بعد انتقال فيروس كورونا بمجرد التنفس.. نصائح لحمايتك من العدوى

تداولت أنباء عن انتقال فيروس كورونا المستجد من شخص لآخر بمجرد التنفس، لتزيد من الرعب بين الكثير، وذلك لسهولة نقل العدوى بين الأشخاص.
فمن المعروف منذ ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد، أنه ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض فيروس كورونا أو يعطس، وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم.
ولكن كشفت أبحاث ودراسة أمريكية جديدة، أن الجميع يعتقد في حتمية انتقال فيروس كورونا من خلال العطس والسعال، لكن الحقيقة المؤكدة تكمن في أن الفيروس ينتقل عن طريق الكلام وبمجرد التنفس.
كما أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالات صحية عالمية، أن سبب انتقال وتفشي فيروس كورونا بهذه السرعة هو رذاذ الجهاز التنفسي الذي يخرج مع السعال والعطس من الأشخاص المصابين.
وقال الدكتور هارفي فاينبرج، عميد كلية الصحة العامة السابق في جامعة هارفارد، إن التنفس والتحدث يمكن أن ينقل فيروس كورونا التاجي من شخص لآخر، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأضاف فاينبرج، أن ارتداء الكمامة يمكن أن يحمي من انتشار الرذاذ الناتج عن التحدث والتنفس من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا التاجي لغير المصابين، كما يجب ابتعاد الأشخاص عن بعضهم البعض أكثر من ستة أقدام لإبطاء انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لما كشفته الدراسات من جامعة نبراسكا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ووجدت أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الرذاذ الذي يخرج أثناء التحدث.