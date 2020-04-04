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أخبار البلد

بينهم 45 طالبًا.. طائرة تصل مرسى علم خلال ساعات لإعادة العالقين من واشنطن

السبت 04/أبريل/2020 - 04:15 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تصل مطار مرسي علم، صباح غد الأحد، ثاني الرحلات الاستثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، القادمة من واشنطن والتي تم تشغيلها لعودة المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعه، إن الطائرة المصرية القادمة من واشنطن ومنتظر أن تصل خلال ساعات، على متنها نحو 45 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، أولى رحلات مصر للطيران الاستثنائية، العائدة من واشنطن،  أمس الجمعة، علي متنها 290 مصريا وتم وضعهم في الحجر الصحي الاجباري، لقضاء مدة عزل 14 يوما الخاصة بفيروس كورونا في أحد الفنادق بمدينة مرسى علم، ضمن توصيات وزارة الصحة.

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، وأيضا وزارة الصحة فيما يخص متابعات الإجراءات الوقائية المتبعة على الرحلات والركاب القادمين.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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مصادر: عزل المصريين القادمين من واشنطن في مرسى علم بعد وصول طائرتهم غدا

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