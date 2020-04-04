6 نصائح أخيرة من التعليم لطلاب اولى ثانوي قبل ساعات من انطلاق الامتحانات التجريبية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الارشادات النهائية قبل ساعات من بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي المقرر بدؤها غدًا ٥ إبريل ٢٠٢٠

وتمثلت هذه الارشادات فيما يلي :

١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg

٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.





٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.





٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.





٦- هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي ، والتي من المقرر أن تنطلق من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020، مع الاشارة إلى الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.









وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.





وتمثل جدول الامتحانات فيما يلي :





الاحد 5 ابريل : اللغة العربية (3 ساعات) الاثنين 6 ابريل : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) الثلاثاء 7 ابريل : الاحياء (ساعة و نصف) الاربعاء 8 ابريل :الجغرافيا (ساعة ونصف) الخميس 9 ابريل : اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف) الاثنين 13 ابريل : الرياضيات (3 ساعات) الثلاثاء 14 ابريل : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) الاربعاء 15 ابريل : الفيزياء (ساعة و نصف) الثلاثاء 21 ابريل : التاريخ (ساعة و نصف) الاربعاء 22 ابريل : الكيمياء (ساعة ونصف)







وأضافت الوزارة: يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.









وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:





- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:





القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الاقصر

البحر الأحمر





- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:





الجيزة

الغربية

سوهاج

قنا

أسوان

شمال سيناء

جنوب سيناء





- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:





الدقهلية

القليوبية

البحيرة

بنى سويف

الإسماعيلية

السويس

مطروح





- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:





الشرقية

الإسكندرية

المنيا

اسيوط

دمياط

بورسعيد

الوادي الجديد





وقال وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها يوم غدا الأحد 5 أبريل، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.





وأوضح وزير التربية والتعليم في رسالة صوتية تم بثها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه على سبيل المثال المحافظات المحدد لها من 8 صباحا لـ 10 صباحا وهي محافظات القاهرة ، والمنوفية ، وكفر الشيخ ، والفيوم ، والأقصر ، والبحر الأحمر، فالمقصود هنا أنه مسموح لطلاب هذه المحافظات بدء الامتحان خلال هذه الفترة الزمنية ، فلو دخل الطالب مثلا على الامتحان 9:30 صباحا والامتحان مدته 3 ساعات فسوف يؤدي الامتحان بشكل طبيعي و سينتهي امتحان بعد 3 ساعات بشكل طبيعي (أي أن الطالب ليس ملزم بالدخول على الامتحان في تمام الثامنة مثلما فهم البعض )





وقال وزير التربية والتعليم : على طلاب كل محافظة الالتزام بالفترة الزمنية المسموح بدخول الامتحان فيها ، لأنه لن يتمكن طالب في محافظة معينة من الدخول للامتحان لو في فترة زمنية مختلفة محددة لمحافظات أخرى