في الحجر الصحي .. مشروب مذهل لسد الشهية ونسف الكرش

بمكنك الحفاظ على الوزن خلال فترة الحجر الصحى وحرق المزيد من الدهون من خلال طريقة فعالة لكبح الشهية بتناول هذا المشروب الذي له مفعول السحر فى كبح شهيتك وحرق الدهون والتخلص من "الكرش" بدون أدوية.
•ملعقة من الشمر.
•ملعقة من الشاي الأسود.
•ملعقتين من عصير الليمون.
•عود من القرفة.
مكونات المشروب
•ملعقة من الشمر.
•ملعقة من الشاي الأسود.
•ملعقتين من عصير الليمون.
•عود من القرفة.
طريقة تطبيق المشروب
فى وعاء على النار تمزج المكونات ويتم تصفيتها ويتم تناول هذا المشروب قبل الوجبات الرئيسية بـ15 دقيقة مرتين يوميًا على الأقل.