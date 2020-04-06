دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ويجعلك من أهل الجنة بـ 35 كلمة .. لا تغمض عينيك قبل أن تردده

ثم مات يُدخله الله الجنة، حيث إن العبد يُبعث على ما قُبض عليه من عمل، كما أن الحرص على

تستغفر له الملائكة حتى يستيقظ، ويغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنوبه، كما أن من قال

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك خمسة وثلاثون كلمة من

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ففيه قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن هناك خمسة وثلاثون كلمة من دعاء قبل النوم يغفر الذنوب إذا ما رددها المُسلم وهو موقن بها، فمات من يومه، دخل الجنة.





دعاء قبل النوم يغفر الذنوب واستشهد «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي، بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى، اغْفِرْ لِى، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ».





دعاء قبل النوم يغفر الذنوب وتابع: قَالَ: « وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِىَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهْوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » .





دعاء قبل النوم يغفر الذنوب وأضاف أنه بالنسبة للأعمال التي تضمن للمسلم دخول الجنة تتضح فيما ورد أنه خطب النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- يومًا في المسلمين عندما دخل المدينة المنوّرة وأقبل أهلها عليه ليستمعوا إلى قوله، حيث اختصر أمورًا أربعة تعدّ أسبابًا مهمّة لدخول الجنّة، حين قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ».





دعاء قبل النوم يغفر الذنوب وأوضح أن العلماء ذهبوا الأخلاقيّات التي تحدث عنها نبينا الكريم تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على المسلمين وحياتهم، فإفشاء السّلام، فهذا الخلق الكريم هو من الأخلاقيّات التي تعدّ سببًا من أسباب دخول الجنّة ونيل رضوان الله تعالى، وإنّ افشاء السّلام ونشره بين المسلمين في كل مكان يصنع المودّة والمحبّة بينهم، فعلى المسلمين أن يحرصوا عليه بدون تمييز لمن يطرح عليهم السّلام.





دعاء قبل النوم يغفر الذنوب وأشار إلى أن العلماء بينوا أن خلق إطعام الطّعام، هو ترجمة فعليّة لقيم التّكافل والتّعاون في المجتمع، حيث يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم ويقف معه في أحلك الظروف وأصعبها، وأما صلة الأرحام، وهذا خلق كريم يعدّ من أسباب دخول الجنّة، حيث يصنع المحبّة بين الأقارب ويبقي المجتمع قويًّا متماسكًا، وصلاة السّر، فالصّلاة في الخفاء بعيدًا عن أعين النّاس يحقّق الخشوع لله وصدق العبادة والتّوجه له سبحانه ممّا ينعكس إيجابًا على حياة المسلم وتعاملاته مع النّاس.