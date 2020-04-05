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برلمان

صحة النواب توضح فوائد دم المتعافين من كورونا في علاج المصابين

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
أيد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المقترح البرلماني بشأن إطلاق دعوة ‎لكل متعافٍ من ڤيروس "كورونا" أو كل من كانت تحاليله للفيروس إيجابية وأصبحت سلبية، إلى أن يتبرع بـ لتر ونصف من دمائه لبنوك الدم.

وقال "المشد"، لـ"صدى البلد"، إن هناك دولا عدة قامت باستخدام هذه التجربة، ونجحت في إنقاذ العديد من الحالات الخطيرة التي تعاني من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين سر اللجنة الصحية بالبرلمان، أنه لا مانع من التبرع لإنقاذ الحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا ولكن بنصف لتر دماء فقط وليس لتر ونصف.

وأكد النائب أن دماء المعاقين من فيروس كورونا تمتلك مضادات للفيروس ونقلها للمصابين سينفذ عددا كبيرا من المرضي.

كان ذلك بعد أن تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، باقتراح برغبة للحكومة بإطلاق دعوة ‎لكل متعافٍ من ڤيروس "كورونا" أو كل من كانت تحاليله للفيروس إيجابية، وأصبحت سلبية أن يتبرع بلتر ونصف من دمائه لبنوك الدم المصرية.

وأشار إلى أن هؤلاء يمكن الوصول إليهم بسهولة عبر قاعدة بياناتهم لدى وزارة الصحة، وعمل مسح خاص لهذا الموضوع.

وأوضح أنه وفقا لهذه الدعوة سيتم استخلاص البلازما من الدم، حيث أنها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، ويمكن التأكد قبيل عملية التبرع من وجود (  IgG & IgM ) في دم المتبرع the so called passive immunization، وهذه طريقة علاج معروفة مضمونة و آمنة لعلاج الحالات الخطيرة.

وتابع "تحضير مختلف ‎مكونات الدم لعلاج حالات أخرى كثيرة وخطيرة تمت بمنتهى النجاح بعد فحص الدم والقيام بكل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامته"، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيكون له صدى إيجابي كبير في مواجهة فيروس كورونا، والوقوف بجانب الحالات الحرجة من المصابين.

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