بمناسبة اليوم العالمي للضمير.. منظمة المرأة العربية تثني على مبادرة مملكة البحرين بخصوص اللاجئين

احتفل العالم أمس الموافق الخامس من أبريل، باليوم العالمي للضمير، والذي اعتمدته الأمم المتحدة مؤخرا بناء على مبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية، وإذ تثني منظمة المرأة العربية على مبادرة مملكة البحرين الهادفة إلى دعم إرساء السلام العالمي وتعزيز التعاون الدولي.





تنتهز المنظمة هذه الفرصة لتلفت الضمير العالمي إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الملايين من اللاجئين والنازحين قسرا في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة بالمنطقة العربية، وأغلبهم من النساء والأطفال، والذين تتفاقم أزمتهم في الوقت الراهن بفعل جائحة فيروس كورونا القاتل.





وتهيب المنظمة بالمجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل مد يد العون لهؤلاء الضحايا لدعمهم خلال هذه الأزمة الخانقة، وتؤكد ضرورة إطلاق جهود حثيثة من أجل إحلال السلام الكامل في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بما فيها جميع المواد اللازمة لمكافحة وباء كورونا.