يشارك الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في فعاليات الدورة الـ58 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، التي تستضيفها جامعة الشارقة وجامعة خورفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقه، بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات العربية وممثلي مؤسسات التعليم العالي من مختلف الدول العربية.

وأكد رئيس جامعة بنها أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات العربية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي ودعم جهود التنمية المستدامة في الوطن العربي.

وأشار الجيزاوي إلى أن جلسات المؤتمر تناقش عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بمستقبل التعليم الجامعي، والتحول الرقمي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز الشراكات البحثية العربية والدولية، فضلًا عن آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات العربية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن الجامعة تحرص على المشاركة الفاعلة في مختلف المحافل العربية والدولية، انطلاقًا من دورها في دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات التي تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في تطوير التعليم العالي.

ويعد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية من أبرز الفعاليات الأكاديمية على مستوى الوطن العربي، حيث يجمع قيادات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمناقشة التحديات الراهنة واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في قطاع التعليم الجامعي.