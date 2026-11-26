أحال الدكتور محمد جمال سلامة، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عددًا من العاملين المتغيبين عن العمل بوحدة الروضة الصحية التابعة لإدارة طامية الصحية إلى التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



متابعة مفاجئة للانضباط داخل الوحدة

جاءت الجولة في إطار خطة مديرية الصحة بالفيوم لتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وضمان تواجد الأطقم الطبية والإدارية، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وخلال جولته، تفقد وكيل الوزارة سير العمل داخل الوحدة الصحية، وتابع انتظام الأطقم الطبية والإدارية في أداء مهامها، ومدى الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، فضلًا عن متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة.



إجراءات قانونية ضد المتغيبين

ورصد الدكتور محمد جمال سلامة حالات غياب بين العاملين، وعلى الفور قرر إحالة المتغيبين إلى التحقيق، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية، وعدم التهاون مع أي تقصير من شأنه التأثير على انتظام العمل أو مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



استمرار الجولات المفاجئة بالمنشآت الصحية

وشدد وكيل وزارة الصحة بالفيوم على استمرار الجولات المرورية المفاجئة بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، لمتابعة الانضباط الإداري والفني، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتقديم الخدمات للمواطنين طوال ساعات العمل الرسمية وأكد سلامة أن المتابعة الميدانية تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة عمل المديرية، مشيرًا إلى أن الالتزام والانضباط وحسن أداء الخدمة معايير أساسية لتقييم الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يضمن حصول المواطن الفيومي على خدمة طبية لائقة ويعزز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.