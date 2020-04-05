إعلامية صينية توجه رسالة هامة للشعب المصري للوقاية من كورونا.. فيديو

وجهت الإعلامية الصينية فيحاء ونج، رسالة هامة للشعب بشأن فيروس «كوفيد - 19» الشهير إعلاميا بـ «كورونا»، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس.





وقالت «فيحاء ونج»، أثناء لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» «أقول للمصريين الوقاية خير من العلاج، والالتزام بالبقاء في المنازل هو الحل، لأن الفيروس لا يمازح أحدا».





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وتابعت الإعلامية الصينية «أنه من الضروري ارتداء الكمامة في الشوارع، وتعقيم المكاتب والبيوت يوميا، وتجنب التجمعات والسفر، وتجديد الهواء وفتح الشبابيك وتجنب الاتصال المباشر مع المصابين والحاملين للمرض».





وشددت الإعلامية الصينية فيحاء ونج على أن أقوى سلاح في مواجهة فيروس كورونا هوز البقاء في المنزل، مؤكدة أنه عندما يرتفع عدد الإصابات ثم تنخفض الأمر يكون جيدا.