AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل الاحتراف.. محمد صلاح و النني وافقا على الانضمام لهذا النادى

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
أكد الكابتن إيهاب المصرى لاعب النادى المصرى البورسعيدى السابق أن الكابتن حسام حسن من أفضل المدربين الذين تعامل معهم وكان في التدريبات يعيش الأجواء مع اللاعبين ويقوم بتدريبهم على كل الخطط والطرق التي تؤدي للشباك.

وأضاف  إيهاب المصرى في تصريحات لبرنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هانى زاده على قناة الحدث اليوم أن اللاعبين جميعا كانوا يتمنون اللعب للنادى المصرى في ظل قيادة كامل أبو على وأنه وكذلك الراحل سيد متولى كانوا من علامات رئاسة النادى المصرى ويعد الثنائي معشوقين لجمهور المصرى. 

وفجر إيهاب المصري مفاجأة كبرى بأن الثنائي محمد صلاح ومحمد الننى وقعا للنادى المصرى مع  كامل أبو على وكادوا أن يلعبو للفريق بعد أن وافق رئيس النادى المصرى على دفع المقابل المادى للمقاولون بعد أن رفض ممدوح عباس رئيس الزمالك حينها دفع المقابل وما أفشل الصفقة إحترافهم بنادى بازل السويسرى.  

وأشار إلى أن الكابتن إيهاب جلال واجهه سوء حظ غريب مع النادى المصرى وأن قرار رحيله عن تدريب الفريق قرار صائب متمنيا التوفيق للكابتن طارق العشرى فى هذه المرحلة بعد عودة النشاط الرياضي.

وأكد أن تصريحات الكابتن حسن نصر مدرب حراس النادى المصرى السابق في حق كابتن إيهاب جلال جانبها الصواب فهو مدرب كبير وصنع إسمه في الساحة التدريبية. واختتم إيهاب المصرى تصريحاته بأنه داعم لأحمد فتحى في قرار الرحيل عن الفريق الأحمر فهو قدم الكثير للنادى ومن حقه تأمين مستقبله المادى وكان على النادى الأهلى إذا أراد بقائه تكريمه ماديا ليظل في الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام حسن مرفوض .. المصري يبحث عن بديل إيهاب جلال

إيهاب جلال: قرار رحيلي عن المصري سيكون جماعيًا مع الإدارة .. فيديو

انقسام حول العميد.. مصادر: إيهاب جلال باقٍ في المصرى بقرار من حلبية

أحمد رؤوف يفجر مفاجأة حول توقيعه للنادي الأهلي.. فيديو

بعد إعلانه مدربا للمصري.. تعرف على أسماء معاوني طارق العشري

اليوم.. إيهاب جلال يقود تدريبات المقاصة استعدادا لمواجهة أسوان

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حفيد عمر الشريف بحمالة الصدر.. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان

أحمد موسى يشن هجوما عنيفا على حمدين صباحي.. تفاصيل

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة التعاقد مع أحمد حجازي من ويست بروميتش

أول إصابة لنمر بفيروس كورونا في حديقة حيوان بنيويورك.. تفاصيل

مين الأحلي.. هنا الزاهد ورشا المهدي بنفس البلوزة.. شاهد

نقل رئيس وزراء بريطانيا للمستشفى على خلفية إصابته بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة