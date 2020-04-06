قبل الاحتراف.. محمد صلاح و النني وافقا على الانضمام لهذا النادى

أكد الكابتن إيهاب المصرى لاعب النادى المصرى البورسعيدى السابق أن الكابتن حسام حسن من أفضل المدربين الذين تعامل معهم وكان في التدريبات يعيش الأجواء مع اللاعبين ويقوم بتدريبهم على كل الخطط والطرق التي تؤدي للشباك.

وأضاف

إيهاب المصرى

في تصريحات لبرنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هانى زاده على قناة الحدث اليوم أن اللاعبين جميعا كانوا يتمنون اللعب للنادى المصرى في ظل قيادة كامل أبو على وأنه وكذلك الراحل سيد متولى كانوا من علامات رئاسة النادى المصرى ويعد الثنائي معشوقين لجمهور المصرى.





وفجر إيهاب المصري مفاجأة كبرى بأن الثنائي محمد صلاح ومحمد الننى وقعا للنادى المصرى مع كامل أبو على وكادوا أن يلعبو للفريق بعد أن وافق رئيس النادى المصرى على دفع المقابل المادى للمقاولون بعد أن رفض ممدوح عباس رئيس الزمالك حينها دفع المقابل وما أفشل الصفقة إحترافهم بنادى بازل السويسرى.





وأشار إلى أن الكابتن إيهاب جلال واجهه سوء حظ غريب مع النادى المصرى وأن قرار رحيله عن تدريب الفريق قرار صائب متمنيا التوفيق للكابتن طارق العشرى فى هذه المرحلة بعد عودة النشاط الرياضي.



