تبلغ 104 أعوام.. شفاء أكبر معمرة أصيبت بفيروس كورونا في العالم

استطاعت معمرة إيطالية تبلغ من العمر 104 أعوام، النجاح في معركتها مع فيروس كورونا المستجد، والشفاء منه.





ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، تعافت السيدة أدا زانوسو، 104 أعوام، والناجية من وباء الإنفلونزا الإسبانية، من فيروس كورونا المستجد، وبذلك تعد أكبر امرأة في العالم تنجح في التغلب على هذا الوباء.





وذكرت الصحيفة أن الأم التي تعيش في دار المسنين بمدينة بييلا شمال إيطاليا، عانت في 17 مارس الماضي، من أعراض الحمى وصعوبة التنفس قبل تشخيصها رسميًا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأكد نجلها جيامبييرو أنهم اشتبهوا في إصابتها بكورونا بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة في دار المسنين التي تقيم فيها، لكنها تعافت الآن بشكل جيد ويعتقد الأطباء أنها أكبر شخص في العالم يتعافى.





وقالت طبيبة أدا، كارلا فورنو ماركيز إن السيدة لم "تفقد شيئًا من وضوحها وذكائها"، وشفاؤها بمثابة فرحة كبيرة وبارقة أمل.



