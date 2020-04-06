ضبط 4 آلاف جوانتي طبي و10 آلاف لتر كلور احتكرها تاجران في الإسكندرية

شنّ ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة على محال بيع المستلزمات الطبية والمطهرات، تمكنوا خلالها من ضبط 4 آلاف جوانتي طبي، و10 آلاف لتر كلور حجبها تاجرين عن البيع بهدف رفع سعرها.





وبحسب بيان، الاثنين, وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين، بحجب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد بيعها بأزيد من سعرها الرسمي.





وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المخزن وضبط داخله كمية قدرها 4 آلاف قطعة "جوانتى"، و110 عبوة "كحول طبي".



