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برلمان

برلماني: لا تهاون في محاكمة مستغلي فيروس كورونا بارتكاب مخالفات البناء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:06 م
الدكتور سعيد حساسين
الدكتور سعيد حساسين
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فريدة محمد
أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تأييده التام والمطلق لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء التى أكد فيها إن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي يخاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي، مؤكدًا أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم احالة أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة. 

وطالب "حساسين" في بيان الاثنين، جميع أجهزة الدولة بتنفيذ التكليفات الرئاسية ضد كل من يقومون بالبناء العشوائى ويستغلون الظروف الراهنة فى مواجهة الدولة مع فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين وبدون اى شفقة باعتبارهم من منعدمي الضمير. 

كما طالب الدكتور سعيد حساسين، بتحرير قوائم سوداء تتضمن مافيا وأسماء جميع من ارتكبوا مخالفات أثناء مواجهة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم مع فيروس كورونا، على أن يتم نشر أسمائهم بجميع وسائل الإعلام.
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