هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟ .. أمين الفتوى يجيب

هل لمس المرأة من نواقض الوضوء

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن العلماء اختلفوا في نقض الوضوء بمس المرأة على ثلاثة أقوال.





وأضاف «عبد المعز» في فتوى سابقة له ، أن القول الأول رأى أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال، سواء كان اللمس بشهوة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوًا أو اتفاقًا، وهذا مذهب الإمام الشافعي.





وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن القول الثاني رأى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة . وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة.



