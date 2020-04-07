هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟ .. أمين الفتوى يجيب

هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأوضح فخر، قائلًا: إن الفقهاء إختلفوا فى لمس العورة أثناء الوضوء فبعضهم قال يبطل الوضوء والبعض الاخر قال لا يبطل الوضوء، وعلى هذا فالخروج من الخلاف مستحب، ومن الاولى ان نتحرى عدم لمس العورة.
هل تغيير الحفاض ينقض الوضوء؟
هل تغيير الحفاض للأطفال ينقض الوضوء؟ اختلف الفقهاء في المسألة فالمذهب الشافعي يرى انتقاض الوضوء عند مس عورة الطفل ذكرًا كان أم أُنثى، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه النسائي.
ورأى المذهب الحنفي والظَّاهري أن مس عورة الطفل أثناء إزالة النجاسة لا تبطل الوضوء، وعلى هذا المذهب في تلك المسألة تفتي دار الإفتاء المصرية، ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
هل النظر إلى النساء يبطل الوضوء
أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، يقول فيه: "هل النظر إلى النساء يبطل الوضوء"؟
وردّ الشيخ أبو بكر قائلا: النظر إلى النساء بشهوة لا يبطل الوضوء لكنه محرم ، ويسبب موت القلب وفتنته، ويجر إلى المحرمات كمشاهدة العري والإباحيات والعادة السرية وزنا المحارم وغيرها ذلك، وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { احفظ بصرك } وقال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } .
هل لمس المرأة من نواقض الوضوء
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن العلماء اختلفوا في نقض الوضوء بمس المرأة على ثلاثة أقوال.
وأضاف «عبد المعز» في فتوى سابقة له ، أن القول الأول رأى أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال، سواء كان اللمس بشهوة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوًا أو اتفاقًا، وهذا مذهب الإمام الشافعي.
وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن القول الثاني رأى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة . وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة.
وتابع: والقول الثالث رأى بأنه إن كان المسّ بشهوة نَقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض، وهذا مذهب المالكية والحنابلة.