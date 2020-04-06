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برلمان

عبد العال يدعو النواب للتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر.. تفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
طالب رئيس البرلمان د. على عبد العال النواب  بالتبرع  بمكافأة العضوية 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر.

و قال في الرسالةالتي أرسلها للنواب، عبر تطبيق"واتس آب": "السادة النواب في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض."

و دعا رئيس البرلمان االنواب للتبرع بمكافأة العضوية " 5 آلاف جنيه) لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد وانا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه رسالته النواب قائلا: "وأريد ان أؤكد لحضراتكم علأنهنه من لا يرغب من حضراتكم في تقديم هذا التبرع الاختياري التقدم بطلب كتابي يفيد ذلك لمكتب المستشار، محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، في موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذه الرسالة ".
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