أحمد المحمدي يكشف موقفه من المشاركة في أولمبياد طوكيو.. ويؤكد: أود إنهاء مسيرتي في إنجلترا.. فيديو

أكد أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه يود إنهاء مسيرته المهنية في النادي الإنجليزي والاستمرار في البريميرليج.





ولعب المحمدي مع أكثر من نادِ إنجليزي، وذلك مع كل من سندرلاند وهال سيتي قبل انتقاله إلى أستون فيلا في 2017.





وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حلمي هو الاستمرار في الدوري الإنجليزي، وإنهاء مسيرتي في أستون فيلا، إلى جانب هدفي مع منتخب مصر، الذي يتمثل في حصد كأس الأمم الإفريقية والصعود إلى كأس العالم".





وتحدث المحمدي عن إمكانية اللعب مرة أخرى مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب الجديد حسام البدري، وقال: "محمد بركات وطارق مصطفى على تواصل مستمر معي، ويتابعوني أنا وتريزيجيه، وأتمنى لهم التوفيق، إذا حصلنا على فرصة الانضمام للمنتخب إن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا".





وأكمل: "شارة القيادة؟ في إنجلترا المدرب يختار القائد مع اللاعبين، ولكن جرى العرف في مصر أن شارة القيادة تكون طبقًا للأقدمية، إلا إذا كان المدير الفني لديه وجهة نظر أخرى".





وعن إمكانية مشاركته في أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل، مع المنتخب الأولمبي، قال المحمدي: "بالتأكيد حلم أي لاعب أن يشارك في البطولات الكبيرة مثل الأولمبياد، ولكن أعتقد أن المنتخب الأولمبي يمتلك عناصر شابة جيدة جدًا ومعهم شوقي غريب وجهازه المعاون الرائع، أتمنى بالتأكيد أن أكون متواجدًا، ولكني أرى أن هناك عناصر أفضل مني، وأتمنى أن يحققوا إنجازًا في طوكيو".





وأردف: "وجود محمد صلاح معهم بالتأكيد سيضيف الكثير، هو وجهة عالمية وأي فريق سيواجه صلاح (سيعمل له ألف حساب)، شوقي غريب سيختار على قدر احتياجاته، تريزيجيه قد يكون ضمن المُختارين، وأيضًا أحمد حجازي، ومن الممكن تواجد محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى".



