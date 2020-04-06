انطلاقا من الدور الوطني للبرلمان.. عبد العال يدعو النواب للتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر.. والأمين العام للمجلس: تسابق من النواب

البرلمان يطالب النواب بالتبرع بمكافأة العضوية 3 أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"

رئيس البرلمان يدعو للتبرع بمكافأة العضوية "٥ آلاف جنيه" لمدة ثلاثة أشهر يتم خصمها من المستحقات المالية

رئيس البرلمان للنواب: من لا يرغب في تقديم هذا التبرع الاختياري التقدم بطلب كتابي يفيد بذلك لمكتب المستشار الأمين العام للمجلس في موعد غايته ثلاثة أيام





طالب رئيس البرلمان د. على عبد العال النواب بالتبرع بمكافأة العضوية 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر.





وقال في الرسالة التي أرسلها للنواب، عبر تطبيق "واتس آب"، "السادة النواب في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض."





ودعا رئيس البرلمان النواب للتبرع بمكافأة العضوية " 5 آلاف جنيه) لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد وانا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





ووجه رسالته النواب قائلا: "وأريد ان أؤكد لحضراتكم على أنه من لا يرغب من حضراتكم في تقديم هذا التبرع الاختياري التقدم بطلب كتابي يفيد ذلك لمكتب المستشار، محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، في موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذه الرسالة ".





من جانبه، وصف الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى استجابة أعضاء مجلس النواب للدعوة التى وجهها لهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتبرع بمكافأة ثلاث شهور لصالح صندوق تحيا مصر، بأنها "إستجابه غير مسبوقة من النواب.



