بفيديو ساخر.. ماجد المصري يطل عبر إنستجرام برفقة زوجته





قامت زوجته بنشر نفس الفيديو و كتبت معلقة عليه " هو ده حال الرجاله والستات دلوقتي"





ونال الفيديو اعجاب متابعيهم و كانت تعليقاتهم كالاتى:





"يا جمالكو ربنا يحفظكم.. والله انتو الاتنين ذي العسل ربنا يخليكو لبعض.. الحظر و الفراغ يعمل اكتر من كده".





وعرض مؤخرا لماجد المصرى مسلسل "بحر"، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمي لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة.



مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.



نشر الفنان ماجد المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد له ساخر برفقة زوجته وهو ما يقوم به الكثير من الفناننين فى الوقت الحالى لتسلية اوقات الحظر.