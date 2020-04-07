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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة ببنها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة بنها بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بمنطقة منشية النور وذلك عقب مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها بحدوث مشاجرة بمنطقة منشية النور بدائرة القسم وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "م م أ" 31 سنة ومصاب بكدمات بالوجه وشقيقه "أ م أ" ومصاب بجروح بالوجه من ناحية والمجني عليه نجل خالة زوجة الأول ويدعى "م س ل" والذي لقي مصرعه إثر  نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وشقيقه "ع س ل" ومصاب بسحجات بالذراع الأيمن.

وتبين أن بسبب المشاجرة هو حدوث مشادة بين الطرفين إثر عودة زوجة الأول لمنزل الزوجية وعقب إنهاء خلافات زوجية بينهما ورفض الطرف الثاني إتمام الصلح بينها وبين زوجها وتطورت لمشاجرة وقام الأول على إثرها بإحداث إصابة المجني عليه، مستخدما قطعه حديدية (ماسورة) ما أودى بحياته وأُلقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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