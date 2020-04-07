شاهد.. قرية محمد صلاح في العزل الصحي بعد اشتباه في أول حالة كورونا

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية استمرار حالة من الهلع والخوف الشديدين خشية انتشار عدوى وباء "كورونا"، حيث تعد القرية مسقط رأس نجم الكرة المصرية "محمد صلاح"، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو ما أثار حفيظة المواطنين ودفعهم إلى التكاتف مع بعضهم البعض للبدء فى استمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنازل السكنية ومداخل ومخارج القرية الرئيسية.





ورصد "صدى البلد" انصياع أبناء وعائلات قرية "نجريج " لقرارات مجلس الوزراء تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق مراحل حظر التجوال ولمنع الزحام والتكدسات أمام الأماكن الحكومية والمؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن تدشين مبادرات إنسانية من جانب ممثلي وكبار العائلات للتطهير وتعقيم المنازل السكنية.





وكانت مصادر طبية بمركز بسيون بمحافظة الغربية كشفت عن اكتشاف أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لشخص من قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب المصري محمد صلاح، وتم حجزها بالمستشفى.





وأضافت المصادر الطبية، أن الحالة لشخص يعاني من التهاب رئوي مزمن ويتم وضعه على جهاز تنفس صناعي بصورة دورية، وزادت عليه الأعراض فتم احتجازه وسحب عينة منه لعمل تحاليل فيروس كورونا.





ووجه عدد من الأهالي في القرية الشكر والتحية لوالد اللاعب محمد صلاح على قيامه بالتبرع بعمليات تعقيم القرية من فيروس كورونا على نفقته الخاصة، حيث قامت اللجنة الشعبية لمواجهة كورونا بالقرية التي هو أحد أعضائها، بتعقيم جميع المنازل والشوارع ومركز الشباب بالقرية لمنع انتشار فيروس كورونا.





فى المقابل، أكد الحاج ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، أنه تواصل مع الدكتور محمد الحلفاوى، مدير الإدارة الصحية ببسيون للوقوف على نتائج التحاليل الخاصة بحالة نجريج وابنها، وجاءت النتيجة سلبية، ولا توجد أى شبهة إصابة نهائيا وسوف يعودون إلى البلد بخير وسلامة.





وقال عمدة القرية: "أطمئن أهل بلدى الكرام بأنه لا توجد أى حالات إصابة بالقرية، ولا داعى للذعر والخوف، وأرجو من الجميع عدم ترديد الإشاعات وإحداث بلبلة داخل البلد، ومن يريد الاستفسار عن أي شيء عليه الاتصال برجال الإدارة بالقرية".





كما أوضح عمدة القرية ضرورة التزام بعدم الاختلاط والتجمعات والتزام المحلات بمواعيد الغلق والالتزام بمواعيد الحظر للأفراد وحتى تنتهى هذه الغُمة.





فى المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، تعليماته إلى الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل مع الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، سعيا فى نشر فرق الترصد ومكافحة العدوى على مستوى جميع الوحدات القروية المتضررة من ظهور حالات إصابة إيجابية للحد من انتشار الوباء.





وشدد محافظ الغربية فى تعليماته المباشرة إلى رؤساء مجالس المدن بالالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافقا مع الحظر الحكومي لمنع التكدسات وأماكن الزحام لتأمين أرواح المواطنين ووقايتهم من "كورونا".





وبدأ أعضاء فريق من إدارة الطب الوقائي بالمديرية تحت إشراف الدكتورة أماني الحبشي، في تنفيذ خطة الحجر الصحي بذات القرية وتقسيمها لمربعات حسب الزيادة السكانية، وذلك لانتشار فرق الترصد لتنفيذ المسح الطبي اليومي.





كما أجرى الفريق دوره من خلال المرور على ما يزيد على 100 منزل سكني ومناظرة المخالطين للحالات المصابة بـ فيروس كورونا المستجد وشرح الإرشادات الوقائية ونشر ملصقات التوعية الصحية بالقرية.