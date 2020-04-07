وزير الزراعة يعلن حصاد محصولي القمح والفول الأسبوع القادم

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة يفيد بداية حصاد محصول القمح الاسبوع القادم بجميع محافظات الجمهورية وكذلك الفول البلدي.
واوضح انه جاري حاليا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس.
وقال الشناوي ان المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان ، ومساحة المحاصيل الشتوية الأخرى المنزرعة جاءت على النحو التالي 516 الف و 358 فدان بمحصول البنجر، و زراعة 98 الف و 101 فدان بمحصول الفول البلدي، و 242 الف و 565 فدان بمحصول الشعير، و مليون و 382 الف و 941 فدان بمحصول البرسيم، و 23الف و 721 فدان بمحصول الكتان، و 566 فدان بمحصول العدس، و 42 الف و19 فدان بمحصول الثوم، فضلًا عن زراعة 192 الف و512 فدان بمحصول البصل