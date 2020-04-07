وزير الزراعة يعلن حصاد محصولي القمح والفول الأسبوع القادم

ت لقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة يفيد بداية حصاد محصول القمح الاسبوع القادم بجميع محافظات الجمهورية وكذلك الفول البلدي.

واوضح انه جاري حاليا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس.