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تكنولوجيا

جوجل تجري تغييرات على متجر Google Play بسبب كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:01 م
جوجل تجرى تغييرات
جوجل تجرى تغييرات على متجر Google Play
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ندى على
قامت شركة جوجل بإجراء بعض التغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها Google Play، وذلك بسبب التطبيقات المتعلقة بفيروس كورونا.  

وبحسب موقع SlashGear فإن شركة جوجل قالت إنها ستقوم بحذف أى تطبيق ينشر أخبار لفيروس كورونا أو يقوم بتتبع الفيروس ما لم يكون مدرجا أو معتمدا من هيئات صحية رسمية مثل منظمة الصحة العالمية، أو الهيئات الصحية الحكومية.  

وتأتى هذه الخطوة من الشركة في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عن فيروس كورونا والتى تأتى عبر التطبيقات لإثارة الخوف والهلع بالإضافة لما تحتويه من آثار ضارة مثل الإشارة إلى استخدام أدوية معينة أو تناول بعض الأطعمة لعلاج للفيروس، وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية، حيث أن الفيروس ليس له أى علاج معتمد حتى الآن.  

كما حذرت الشركة مطوري التطبيقات الخاصة بفيروس كورونا من أن مراجعات التطبيقات ستستغرق وقتا أطول من المعتاد، والتى من الممكن ان تستمر ل 7 أيام أو أكثر.  

وحذفت الشركة كل الأخبار الكاذبة من خلال نتائج البحث الخاصة بها، كما قامت بحذف الكلمات التى تشير الى فيروس كورونا من نتائج البحث، و عند البحث عن كورونا عبر متجر التطبيقات على كلمات مثل coronavirus أو Covid-19 أو فيروس كورونا، سوف يظهر لك لا توجد نتائج أو  No Results . 


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