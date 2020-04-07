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فن

معجب يلاحق ياسمين عبد العزيز .. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:50 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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محمد نحلة

التقت الفنانة ياسمين عبد العزيز عددا من جمهورها أثناء خروجها من تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه" المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم.


ولاحق ياسمين أحد معجبيها حتى دخلت السيارة وقال لها:"والله بحبك يا فنانة نورتي الدنيا ربنا يدخلك الجنة يارب.. والله مراتي اسمها ياسمين والله..أنا فرحان جامد.. أنا أمي قالتي أنت هتقابل ياسمين والله. والله العظيم بحبك".


وكان قد شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب تداول صورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" وهي تقف وسط حشد كبير. 


وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة مع باقي العاملين في المسلسل دون كمامة وتبتسم، وهو ما وضعها في مرمى هجوم رواد سوشيال ميديا، معلقين "ده استهتار بكورونا وبأرواح الناس". 


فيما هاجم البعض، استئناف تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني الجديد بعد توقف استمر لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وطالب بسرعة اتخاذ قرار لانقاذ ارواح العاملين ومنع حدوث وباء في الوسط الفني. 
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