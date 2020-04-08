رمضان صبحي يعلن الرحيل ويوجه رسالة لجمهور الأهلي.. فيديو

أكد رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، جاهزيته للعودة إلى المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.
وقال رمضان صبحي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "تعافيت من الإصابة مؤخرًا وأصبحت جاهزا تماما للمشاركة فى المباريات، ولكن الظروف الحالية تحول دون ذلك وأتمنى انتهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة".
وعن استمراره مع الأهلي: "أعتقد أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم ذلك الأمر، بعد استمرار جميع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم أو إعارتهم حتى انتهاء الموسم، وسأكمل مع الأهلي حتى انتهاء الموسم الحالي".
وأضاف: "أتمني الاستمرار فى مشوار الاحتراف، ولا أريد أن تغضب مني جماهير النادي الأهلي، هذا حلمي وأتمني تحقيقه وسأنتظر الفترة المقبلة لحسم الأمور".
واقتنعت لجنة التخطيط بفكرة محمود الخطيب رئيس النادي في شراء اللاعب بشكل نهائي خاصة أنه يتبقى في تعاقده مع هيدرسفيلد الإنجليزي موسم واحد فقط؛ بهدف دعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بجانب الاستفادة منه فيما بعد لتسويقة بما يعني أن المبلغ المالي – حتى لو كان كبيرًا – لن يذهب سدى لكن سيتم تعويض القلعة الحمراء به.
ويترقب مسئولو الأهلي، الموقف النهائي من توقف النشاط الرياضي في مصر وإنجلترا لبدء خطوط الاتصال مع هيدرسفيلد والتفاوض لشراء اللاعب ولكن بنظام التقسيط بحيث يتم دفع المبلغ على عامين أو ثلاثة.