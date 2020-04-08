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رياضة

إكرامي: لن أوافق على لعب شريف في الزمالك مطلقا.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:35 ص
إكرامي ونجله شريف
إكرامي ونجله شريف
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إسراء أشرف
رفض إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي السابق، خوض نجله شريف، حارس المارد الأحمر، تجربة جديدة مع نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء، في نهاية الموسم الجاري.


وقال إكرامي، في تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "لن أوافق على انتقال شريف إلى الزمالك مطلقًا، على الرغم من أنه خلال أزمته مع مارتن يول تحدث مرتضى منصور معي ولكنني رفضت مع كل الاحترام للقلعة البيضاء".


وأضاف: "لا أحد من إدارة النادي الأهلي يتدخل بشأن رحيل أو بقاء أى لاعب عن القلعة الحمراء ودائمًا القرارات تكون صادرة من المدير الفني".


ومن المتوقع أن ينتقل شريف إكرامي إلى صفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.
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