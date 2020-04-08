حدث ليلًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل غلق قرية المعتمدية ووضعها بالحجر الصحي.. رمضان صبحي يعلن الرحيل عن الأهلي.. إعلان ليفربول بطلًا لـ الدوري الإنجليزي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
حالة من الهدوء تسود المكان، لا صوت يعلو فوق أصوات الدعاء –آملا في الله ان تزاح تلك الغمة- وأعين تترقب ما يحمله لها الغد.. هذا هو الحال داخل قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بـ محافظة الجيزة، بعد فرض حجر صحي تام على القرية لمنع تفشي فيروس كورونا.
في الساعة 7 مساءً اصطفت عشرات من عربات الشرطة في بداية قرية المعتمدية أمام أعين "بسام" أحد سكان القرية المغلقة، سمع الشاب العشريني صوت صافرات الشرطة وهي تدوى ونورها الأزرق يسطع بأركان القرية.
أكد رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، جاهزيته للعودة إلى المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.
وقال رمضان صبحي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "تعافيت من الإصابة مؤخرًا وأصبحت جاهزا تماما للمشاركة فى المباريات، ولكن الظروف الحالية تحول دون ذلك وأتمنى انتهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة".
وجهت الفنانة كنده علوش رسالة للجيش الابيض من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .
وقالت كنده علوش من خلال تغريدتها "شكرًا لكل الفرق الطبية والعاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان، أنتم أبطال هذة الأزمة ولكم كل الفخر".
زفّ مدير نادي أودينيزي الإيطالي بيباولو مارينو بشرى سارة لـ لفريق ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري رغم انتشار فيروس كورونا الخطير .
وكشف بيباولو مارينو عن اقتراب اتحاد الكرة في إنجلترا من إعلان نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي وتتويج ليفربول باللقب، علمًا بأن مالك أودينيزي هو نفس مالك نادي واتفورد الإنجليزي.
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ليلة النصف من شعبان لها فضائل عظيمة، فيها يتجلى الله سبحانه وتعالى على الخلائق فيغفر للناس جميعًا إلا المُشرك والمُشاحن.
ونصح «عاشور» كل شخص له خصومة مع أي إنسان، لو كان في قلبه مسكة من حب، فعليه أن يذهب إلى من يُشاحنه أو يُخاصمه ويبغضه، ويُحبه لله حتى يُرفع عمله في هذا الوقت، وحتى يغفر الله له ذنبه، كاشفا عن أن الفائز في ليلة النصف من شعبان هو الحب، فإذا أحب الإنسان ربه عبده خير العبادة، فتُرفع أعماله على خير، وإذا أحب الخلق، أحبه الله وغفر ذنبه.
قالت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إنه على كل أفراد الشعب المصري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأضافت مايسة شرف الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه هناك حالة استهتار بين المصريين حول فيروس كورونا.
توفي المغني الأمريكي العالمي جون براين، الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، عن عمر يناهز 73 عامًا، بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.