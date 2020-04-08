حدث ليلًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل غلق قرية المعتمدية ووضعها بالحجر الصحي.. رمضان صبحي يعلن الرحيل عن الأهلي.. إعلان ليفربول بطلًا لـ الدوري الإنجليزي

زفّ مدير نادي أودينيزي الإيطالي بيباولو مارينو بشرى سارة لـ لفريق ليفربول الذى يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري رغم انتشار فيروس كورونا الخطير .

وكشف بيباولو مارينو عن اقتراب اتحاد الكرة في إنجلترا من إعلان نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي وتتويج ليفربول باللقب، علمًا بأن مالك أودينيزي هو نفس مالك نادي واتفورد الإنجليزي.

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ليلة النصف من شعبان لها فضائل عظيمة، فيها يتجلى الله سبحانه وتعالى على الخلائق فيغفر للناس جميعًا إلا المُشرك والمُشاحن.





ونصح «عاشور» كل شخص له خصومة مع أي إنسان، لو كان في قلبه مسكة من حب، فعليه أن يذهب إلى من يُشاحنه أو يُخاصمه ويبغضه، ويُحبه لله حتى يُرفع عمله في هذا الوقت، وحتى يغفر الله له ذنبه، كاشفا عن أن الفائز في ليلة النصف من شعبان هو الحب، فإذا أحب الإنسان ربه عبده خير العبادة، فتُرفع أعماله على خير، وإذا أحب الخلق، أحبه الله وغفر ذنبه.