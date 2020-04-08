شوقي يحسم الجدل.. تعرف على آخر قرارات وزير التربية والتعليم

تهتم الأسر المصرية حاليا بمتابعة آخر قرارات وزير التربية والتعليم لحظة بلحظة ، للوقوف على آخر مستجدات أوضاع العملية التعليمية لمعرفة مصير أبنائهم الملتحقين بمختلف أنواع المدارس في مصر.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، قائمة توضح اخر قرارات وزير التربية والتعليم التي أعلنها مؤخرًا لإزالة الجدل :
- بالنسبة لمصير درجات الحافز الرياضي الذي كان يتم منحه لطلاب الثانوية العامة وكيفية حسابها في ظل تداعيات ازمة كورونا ، أكد الوزير أن هذا الموضوع يحتاج لرأي قانوني ، وأنه يشترك فيه وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، و وزارة الشباب و الرياضة ، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة هذه القضية بين جميع الأطراف لتحديد كيف سيتم حساب درجات هذا الحافز في ضوء إيقاف كل الأنشطة من 15 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
- سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية و التعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض ضد قرارات الوزارة وسوف يحاسب قانونيا وجنائيا
- سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ، ولن يتم استبدالها بأبحاث .
- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الالكتروني الخاص بالصفين الأول والثاني الثانوي سوف يدخل دور ثاني في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتياز
- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان بالصفين الأول والثاني الثانوي و الراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.
- ضمانا للحيادية في تقييم المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي ، فلن يقوم المعلم بتقييم المشروعات الخاصة بطلاب مدرسته .
- بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي): يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع
- سيتم إتاحة قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي وكذا معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني بدءا من الخميس 9 أبريل.
- لابد أن ينتهي الطالب من أداء المشروع البحثي ورفعه من خلال المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الحصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020.
- الطالب الذي لا يتقدم بالمشروع البحثي المطلوب أو يتبين وجود تطابق واضح مع أحد المشروعات المقدمة، فلا تحسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء نتيجة الفصل الدراسي الاول فقط، ويكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي القادم.
- بالنسبة للمواد الدراسية التي لا تضاف للمجموع ، فيكتفى بتقييم الفترة التي قضاها الطالب حتى 15 مارس 2020 أو درجة الفصل الدراسي الأول (أيها أعلى يحسب للطالب).
- سيطبق نظام المشروع البحثي أيضا على طلاب الصف الاول والثاني الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت ، وكذلك طلاب الإعدادية المهنية ومدارس التعليم المجتمعي ومدارس المتفوقين والمواد القومية المقررة على طلاب المدارس الدولية.