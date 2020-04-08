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رياضة

رئيس وادي دجلة يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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نور عادل
طالب المهندس ماجد سامي، رئيس وادي دجلة، اتحاد الكرة المصري بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس وادي دجلة عبر حسابه على "فيسبوك": "على مسؤولي الاتحاد المصري النظر للمستقبل مبكرًا بإلغاء المسابقات وإعادة تخطيط الدرجات للموسم المقبل بما يتناسب مع طبيعة الظرف القائم".

وأردف:"حتى تستطيع جميع الأندية التخطيط للمستقبل بدلًا من الدوران في حلقات مفرغة من تمني عودة النشاط دون وجود أي دلائل ملموسة على إمكانية حدوث ذلك".

يذكر أن اتحاد الكرة لم يحسم مصير بطولة الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة، في ظل جهود الدولة المكثفة للحد من تفشي فيروس كورونا.
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