رئيس وادي دجلة يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم بسبب فيروس كورونا

طالب المهندس ماجد سامي، رئيس وادي دجلة، اتحاد الكرة المصري بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.





وقال رئيس وادي دجلة عبر حسابه على "فيسبوك": "على مسؤولي الاتحاد المصري النظر للمستقبل مبكرًا بإلغاء المسابقات وإعادة تخطيط الدرجات للموسم المقبل بما يتناسب مع طبيعة الظرف القائم".





وأردف:"حتى تستطيع جميع الأندية التخطيط للمستقبل بدلًا من الدوران في حلقات مفرغة من تمني عودة النشاط دون وجود أي دلائل ملموسة على إمكانية حدوث ذلك".



