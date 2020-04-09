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فن

الوجه الآخر.. يسرا تكشف عن حالتها العاطفية

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة يسرا مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من برنامج "دبى كروز" الذى يعرض على قناة "دبي".

الفيديو يحتوى على أسئلة شخصية لـ يسرا للتعرف إلى جوانب أخرى من شخصيتها، منها على المستوى الخاص ومنها التعرف إلى حالتها العاطفية.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الفيديو، وكانت أبرز التعليقات "إنسانة راقية طول عمرك"، "بحب فيكى رزانتك فالكلام وهدوءك"، "الجميلة يسرا مستنية دهب عيرة على فارغ الصبر".

يذكر أن يسرا تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "دهب عيرة" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

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#Youssra #يسرا

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