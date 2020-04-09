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محافظات

من بينها الأفراح والعزاء.. قائمة الممنوعات في أسوان بعد تفشي كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

تواصل الأجهزة المختلفة داخل نطاق محافظة أسوان إتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.


وفى هذا الإطار أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لرصد أى حالات إزدحام أو تجمعات فى الأسواق الثابتة داخل نظاق المدن والقرى مع إلغاء الأسواق الأسبوعية بشكل كامل.


وشدد المحافظ على ضرورة إجراء عمليات التطهير بشكل دورى داخل الأسواق الثابتة مع توفير نقاط تعقيم للمواطنين فى مداخل ومخارج هذه الأسواق ، بالإضافة إلى توعيتهم بتجنب الإذدحام والتجمعات عند شراء إحتياجاتهم من السلع للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.


ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من الأسواق ، مع المرور المتواصل على هذه الأسواق والتنبيه على كل صاحب محل بتعقيمه وإلتزام القائمين على عملية البيع والشراء بتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد المرض.

كما كلف أشرف عطية أيضًا بالمرور الميدانى لمنع إقامة أى سرادقات للأفراح أو تقديم واجب العزاء بهدف القضاء على أى فرصة للتجمعات أو الإختلاط.


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من بينها الأفراح والعزاء.. قائمة الممنوعات في أسوان بعد تفشي كورونا
من بينها الأفراح والعزاء.. قائمة الممنوعات في أسوان بعد تفشي كورونا
من بينها الأفراح والعزاء.. قائمة الممنوعات في أسوان بعد تفشي كورونا
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