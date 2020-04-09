سعفان: صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. الاثنين

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إ ن عدد المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بلغ مليونا و900 ألف مواطن ومن يستحق الصرف مليون و400 ألف فقط.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اكتشاف حالات وفيات بين الأسماء المتقدمة للصرف وأسماء أطفال مدرجة، وعدد أخر يمتلك حيازات زراعية ومواطنين أخرين لديهم ممتلكات ومنقولات، وآخرين لديهم معاشات حكومية أو خاصة فضلا عن مستحقين لبرناج تكافل وكرامة.





وتابع محمد سعفان، أن عملية صرف المنحة تبدأ الاثنين المقبل وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن تصل رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل له عبر الموقع والتي تشمل يوم صرف وأيضا المنفذ الذي تصرف منه المنحة التي ستكون عبر 4 آلاف منفذ عبر مكاتب البريد و 600 مدرسة في مختلف المحافظات وأيضا عبر فروع بنك التنمية الزراعي.