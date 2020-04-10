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رياضة

أحمد حسن يكشف الفارق بين فترة مشاركته مع الأهلي والزمالك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:00 ص
احمد حسن
احمد حسن
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ياسمين تيسير
كشف أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق عن الفارق بين فترة لعبه لـ الأهلي والزمالك خلال مشواره الكروي. 

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن فترة المشاركة في الأهلي كانت مليئة بالتتويج بالبطولات والألقاب المحلية والأفريقية نظرا للاستقرار الإداري والمادي .


وأضاف أحمد حسن أن فترة مشاركته مع الزمالك لم تكن مثل الأهلي مطلقا حيث لم يتوج بالكثير من البطولات بسبب عدم الاستقرار الإداري داخل النادي.

وتابع أحمد حسن أن الاستقرار من أهم عوامل النجاح والتتويج بالبطولات.
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