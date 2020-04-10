في عيد ميلادها .. تعرف على عمر صبا مبارك الحقيقي وزوجها السابق

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الاردنية صبا مبارك فهي من مواليد برج الحمل،وتكمل اليوم عامها الـ44.





حصلت صبا مبارك على شهادة البكالوريوس في المسرح من «جامعة اليرموك» في إربد عام 2001، بدأت الأرتباط بالفن عن طريقة والدتها الفنانة «حنان الاغا» وخالتها الممثلة «هيفاء الآغا» وكان مسلسل قمر وسحر بعام 1998 أولى خطواتها في التمثيل، وتعد حاليًا من نجمات الصف الأول في الدراما العربية بسبب قيامها العديد من البطولات التلفزيونية.





تزوجت من المخرج التونسي شوقي الماجري وأنجبا في عام 2004 ابن واحد سمي «عمار»، ثم انفصلا عن بعضهما البعض.





كان مسلسل حكايات بنات هو بوابة دخولها لمصر، رصيدها الفني 9 افلام منها فيلم بنتين من مصر، وشاركت في بطولة 43 مسلسل عربي.



