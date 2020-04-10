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تعليم

جامعة حلوان تقدم 9 نصائح للوقاية من كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:59 م
الوقاية من كورونا
الوقاية من كورونا
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كريم ناصر
قامت جامعة حلوان  بإعداد خطة شاملة للتوعية من مرض كورونا وكيفية المواجهة وطرق الوقاية من المرض لنشر الوعي الصحي للوقاية من المرض من خلال اتباع العادات الصحية السليمة. 

و قد قدمت جامعة حلوان عدة نصائح لطلابها و هى : 

- الحفاظ على نظافة اليدين باستمرار بغسلها بالماء والصابون.
- الابتعاد عن الأشخاص المصابين.
- ارتداء الأقنعة للوقاية ( الكمامة حيث تمنع وصول الجراثيم إلى الفم)
- استخدام وسائدك في الطائرة بالتعليمات الموجهة لصحة استخدامها.
- الحرص على ارتداء القفازات.
- تجنب الحيوانات الحية أو الميتة وعدم تناول اللحوم الميتة والنيئة.
- الحرص على تغطية الفم عند السعال.
- تفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسية كالسعال والعطس.
- الحرص حال التعرض للإصابة بحمى بالذهاب للطبيب فورًا للاطمئنان.

وذلك في إطار جهود جامعة حلوان في نشر الوعي الصحي والثقافة الوقائية داخل المجتمع الجامعى والخارجى باعتبار أن الجامعة هى إحدى المنارات القادرة على نشر وتثقيف أبنائها الطلاب من خلال الخبراء والمتخصصين.
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